Polskie uczelnie masowo odwołują zajęcia. „Nakładamy twarde rygory”

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce, a przypadków zakażenia przybywa z dnia na dzień. Do wtorku do godziny 17.30 zdiagnozowano już 20 zakażeń. Samorządy coraz częściej decydują się na odwołanie imprez masowych, a niektóre – na zamykanie szkół. W Poznaniu, gdzie w bardzo ciężkim stanie hospitalizowana jest jedna z zarażonych, władze miasta zdecydowały o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych przez najbliższe dwa tygodnie. Zamknięte zostaną też ośrodki kulturowe, baseny, a nawet zoo w Poznaniu.

W innych polskich miastach szkoły i ośrodki kultury funkcjonują normalnie, choć rząd nie wyklucza, że placówki w końcu zostaną zamknięte. Zamknięto natomiast kilkanaście polskich uczelni – m.in. we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie.

Koronawirus w Warszawie. UW i WUM odwołują zajęcia nawet połowy maja

Uniwersytet Warszawski odwołuje zajęcia dla studentów i doktorantów od środy do 14 kwietnia. To jednak nie dotyczy zajęć prowadzonych zdalnie. Do 30 kwietnia na UW nie będą się odbywały wydarzenia otwarte (wykłady, konferencje, spektakle etc.). Zamyka się też dla czytelników Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Do końca kwietnia zawieszone mają też być służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Wykłady odwołuje też Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na WUM, oprócz zajęć dydaktycznych, nie odbędą się też konferencje i wydarzenia organizowane przez uczelnię i wyjazdy służbowe. Zarządzenie rektora, prof. Mirosława Wielgosia, obowiązuje do 15 maja z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Dodatkowo wstrzymano zakwaterowanie nowych osób w akademikach, a tych, którzy już tam mieszkają, nie mogą odwiedzać goście. "Wobec podjętych regulacji uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w innych terminach" - czytamy w zarządzeniu.

Studenci z Wrocławia i Opola też będą się uczyć zdalnie

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa o zawieszeniu zajęć zdecydowali też jednogłośnie rektorzy publicznych uczelni Wrocławia i Opola. Zgodnie z ich wtorkową decyzją od środy zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne w 14 uczelniach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Przejdziemy na system edukacji zdalnej, choć nie wszystkie formy dydaktyczne mogą być w ten sposób realizowane, będziemy ten problem rozwiązywać na bieżąco

- powiedział Rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. Cezary Madryas.

Ale oprócz zajęć zawieszono też wszystkie imprezy na uczelniach oraz delegacje pracowników i studentów za granicę. - Postanowiliśmy też ograniczyć odwiedziny w akademikach. To są restrykcyjne ograniczenia, ale proszę mi wierzyć, że są głęboko przemyślne i mają na względzie dobro nas wszystkich - mówił rektor.

Uniwersytet Jagielloński odwołuje wykłady i zamyka muzea

We wtorek wykłady odwołał też UJ w Krakowie. - Odwołanie dotyczy wykładów. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to o ich organizacji lub odwołaniu decydują dziekani poszczególnych wydziałów – powiedział Adam Koprowski z biura prasowego UJ. Organizacja zajęć klinicznych w Collegium Medicum UJ uregulowania zostanie odrębnym zarządzeniem prorektora ds. Collegium Medicum.

Oprócz tego odwołane zostają też wszystkie konferencje i imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wstrzymane wszystkie wyjazdy służbowe zagraniczne, a wyjazdy krajowe służbowe ograniczone do tych „bezwzględnie koniecznych”, wstrzymane zostają też przyjazdy do UJ gości zagranicznych. Co więcej, władze uczelni zamknęły też swoje muzea. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie też bez zajęć

Odwołane wykłady dla studentów, zawieszone wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników – takie zarządzenie wydał w związku z koronawirusem również rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wykłady mają być udostępniane z formie elektronicznej.

Nakładamy twarde rygory i ograniczenia, aby w sposób zdecydowany przerwać dalszą transmisję rozprzestrzeniającego się koronawirusa. […] Jednym z celów podjętych działań jest przecięcie dróg szerzenia się epidemii, a także zmniejszenie do minimum ryzyka ewentualnego zachorowania

– powiedział rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego dr Włodzimierz Matysiak.

Rektor zapewnia, że uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom realizację programów nauczania i zaliczanie zajęć w terminach.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/WHO