Dzieci z podejrzeniem koronawirusa w Krakowie. Ich ojciec był we Włoszech

Dwoje dzieci ze Szczawnicy w Małopolsce z objawami chorobowymi trafiło w poniedziałek do szpitala w Krakowie. Ojciec rodzeństwa mógł mieć kontakt z zakażonymi koronawirusem we Włoszech.

Koronawirus w Polsce został potwierdzony w ubiegłą środę rano. Pięć dni później mowa już o 17 przypadkach zakażenia. Wśród pacjentów z podejrzeniem koronawirusa jest dwoje dzieci ze Szczawnicy w Małopolsce.

Jak przekazała w poniedziałek wieczorem rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo, ich ojciec wrócił niedawno z Włoch. Z całej rodziny objawy choroby mają jednak tylko dzieci.

Po konsultacji w przychodni dzieci wraz z ojcem udały się samochodem do jednego z krakowskich oddziałów zakaźnych, gdzie jest prowadzona poszerzona diagnostyka. Niezależnie od tego prowadzone były działania w zakresie epidemiologicznym, tzn. zbierany był wywiad epidemiologiczny oraz ustalony został krąg osób z tzw. kontaktu. Osoby te zostały objęte nadzorem epidemiologicznym

– dodała Paździo.

Przychodnię w Szczawnicy, do której wbrew zasadom w poniedziałek zgłosił się ojciec z dziećmi, poddano dezynfekcji. - Według podstawowej zasady, gdy ktoś podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem, absolutnie nie powinien udawać się do przychodni czy do szpitalnych oddziałów ratunkowych, […] tylko powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego – przypomina rzeczniczka wojewody małopolskiego.

