Szczyt czwartej fali pandemii przed nami. Wiceminister zdrowia o najnowszych scenariuszach

Szczepienie przeciw COVID-19 w pełnej dawce do tej pory przyjęło ponad 19,7 mln Polaków (około 52 proc. populacji kraju). Rząd, który wciąż zachęca nowe osoby do wykonania szczepień, jednocześnie pracuje nad szerokim dostępem do tzw. dawki przypominającej.

W poniedziałek był o to pytany wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na antenie Polskiego Radia 24 powiedział: - Tak, rzeczywiście EMA (Europejska Agencja Leków - przyp. red.) dwa tygodnie temu wydała rekomendację, aby dawka przypominająca mogła być podawana osobom powyżej 18. roku życia.

Lockdown podczas czwartej fali? Wiceminister zdrowia wyjaśnia

Kraska był pytany w PR24 o to, czy zostanie rozszerzona grupa osób, które będą mogły przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. - Myślę, że w tym tygodniu będzie decyzja Rady Medycznej, że i u nas będzie dopuszczona dawka dla osób powyżej 18. roku życia - poinformował Kraska. Ocenił, że decyzja Rady Medycznej "to kwestia dwóch, trzech dni".

Wiceminister zdrowia mówił również o czwartej fali koronawirusa, którą od kilku tygodni wyraźnie widać w statystykach o nowych zakażeniach wirusem SARS-CoV-2. - Z naszych informacji i prognoz szczyt czwartej fali pandemii przypadnie na koniec listopada a początek grudnia. Jednak do końca bym się nie przywiązywał do tej informacji, bo poprzednie fale pokazały, że pandemia nie czyta naszych prognoz - tłumaczył.

Zdaniem Kraski do Bożego Narodzenia czwarta fala powinna wyraźnie osłabnąć. Podkreślił, że nie ma obecnie planów dotyczących wprowadzania obostrzeń, a jeśli już to w regionach z największą liczbą hospitalizacji z COVID-19 i zakażeń. - Będziemy starali się, jeżeli do tego dojdzie, robić to punktowo, najczęściej powiatami. Mamy opracowany plan, w jaki sposób to wykonać, ale myślę, że na tę chwilę takiej potrzeby jeszcze nie ma - mówił.

