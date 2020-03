Kolejne zakażenia koronawirusem w Polsce. Jeden z pacjentów w ciężkim stanie

Bilans zakażeń koronawirusem w Polsce wciąż rośnie. W szpitalu we Wrocławiu przebywa zarażony Covid-19 starszy mężczyzna. To jedna spośród trzech osób, u których w niedzielę wieczorem wykryto kolejne przypadki zakażeń. Pacjent ten jest w ciężkim stanie – informują władze szpitala.

Koronawirus w Polsce. W niedzielę potwierdzone zostały trzy nowe przypadki zakażeń. Razem jest ich już jedenaście.

Trzy kolejne zakażone koronawirusem osoby to kobieta, która z kwarantanny trafiła do szpitala w Raciborzu oraz dwóch mężczyzn, którzy są w szpitalach w Warszawie i we Wrocławiu. Jeden z mężczyzn wrócił niedawno z Włoch, drugi miał za granicą kontakt z bliską osobą, która też jest chora i leży w szpitalu.

"Pacjent jest w ciężkim stanie"

Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego pacjent to mężczyzna, który skończył 70 lat. Trafił on do szpitala w piątek.

Pacjent jest w ciężkim stanie Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala we Wrocławiu

Według informacji przekazany przez Małecką, mężczyzna zaraził się o osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

Zakażony 26-latek w "bardzo dobrym stanie"

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przebywa jeszcze 26-letni mężczyzna zarażony koronawirusem.

Ten pacjent jest w bardzo dobrym stanie Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala we Wrocławiu

Na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu obecnie hospitalizowanych jest z podejrzeniem koronawirusa 23 pacjentów.

Dwoje pacjentów z koronawirusem w szpitalu w Raciborzu

Kobieta to druga osoba z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w województwie śląskim. Zarówno ona, jak i zdiagnozowany wcześniej mężczyzna przebywają na oddziale zakaźnym w szpitalu w Raciborzu. Stan obojga nie budzi obaw o ich życie – informują służby. To osoby "w sile wieku".

Pacjent wrócił w nocy z 29 lutego na 1 marca z północnych Włoch autokarem z wyjazdu narciarskiego. W sumie na pokładzie było 36 osób. Służby sanitarne dotarły do wszystkich i objęły je kwarantanną domową. Kobieta z potwierdzonym zakażeniem nie była we Włoszech, ale jest osobą z otoczenia chorego mężczyzny – mieszkańca Rybnika.

Po potwierdzeniu również u rybniczanki zakażenia groźnym patogenem służby sanitarno-epidemiologiczne poddały kwarantannie osoby, z którymi ta kobieta miała w ostatnim czasie kontakt.

Oprócz 23 mieszkańców województwa śląskiego autokar przywiózł z włoskiej Lombardii również osoby z innych województw – mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wszyscy zostali objęci kwarantanną.

Jak poinformowano podczas niedzielnej konferencji prasowej w Chorzowie z udziałem wojewody śląskiego i szefowej śląskiego Sanepidu, autokar przyjechał z Włoch w nocy z 29 lutego na 1 marca. W pierwszych dniach po powrocie rybniczanin czuł się dobrze, kiedy pojawiły się u niego objawy infekcji, skontaktował się z Sanepidem w Rybniku, a następnie karetką został przewieziony do szpitala w Raciborzu. Kwarantanną objęto także jego rodzin.

Koronawirus z Wuhan

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

