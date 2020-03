11-letnie dziecko z podejrzeniem koronawirusa. Rodzina trafiła do szpitala

O sprawie informował portal września.info.pl. Do niebezpiecznej sytuacji miało dojść w środę, 10 marca. Przed godziną 19.00 mieszkanka Wrześni i czwórka jej dzieci mieli zostać przetransportowani do szpitala w Poznaniu, ponieważ u 11-latka wystąpiły objawy podobne do zakażenia koronawirusem.