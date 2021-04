Koronawirus w Polsce. Ponad 9 tys. nowych zakażeń i 601 zgonów

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do 2 704 571. We wtorek 20 kwietnia Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 9246 nowych przypadków wirusa SARS-CoV-2. W poniedziałek informowano o 7283 zakażeniach i 101 zgonach. Tydzień temu, we wtorek 13 kwietnia, badania potwierdziły 13 227 nowych zakażeń. Resort informował wtedy o śmierci 644 chorych.

- Dzisiejszy wynik pokaże, że trzeba jeszcze w dalszym ciągu być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o nasze myślenie o przyszłości, ponieważ widzimy, że pandemia nie poddaje się tak bardzo naszym przewidywaniom - mówił o poranku w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Koronawirus w Polsce. Ile jest dzisiaj zakażeń i zgonów?

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdzono na Śląsku (1307) i na Mazowszu (1248). Pozostałe zakażenia pochodzą z województw: wielkopolskiego (885), dolnośląskiego (864), łódzkiego (713), małopolskiego (630), lubelskiego (587), kujawsko-pomorskiego (545), zachodniopomorskiego (490), pomorskiego (417), świętokrzyskiego (321), warmińsko-mazurskiego (306), podkarpackiego (266), opolskiego (208), lubuskiego (174), podlaskiego (142). 143 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Według resortu zdrowia na Covid-19 zmarły 164 osoby, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 437 osób. W sumie to 601 zgonów. Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 8 kwietnia br. Tego dnia informowano o 954 zmarłych. Od soboty 10 października ub.r. ministerstwo, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

W szpitalach przebywa 31 938 chorych z Covid-19, a 3287 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywa 262 571 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 354 652 zakażonych. Dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowane jest 45 949 łóżek i 4536 respiratorów.

- Bardzo niepokojącym faktem jest to, że ponad 3 tys. osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, czyli są to osoby najczęściej podłączone do respiratora, czyli to są te osoby, które także najczęściej, niestety, umierają - mówił we wtorek wiceszef MZ.

RadioZET.pl