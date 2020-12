Koronawirusa w Polsce wykryto już łącznie u 1 159 901 osób. W środę resort zdrowia informował o ponad 12,4 tys. nowych zakażeniach, to niemal dwa razy więcej niż dzień wcześniej. Na Covid-19 zmarło aż 605 chorych, większość miała inne choroby

- Z całą pewnością w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić dzieci, natomiast jeżeli chodzi o podróże, hotele, restauracje musimy uzbroić się w cierpliwość - powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

Wicepremier Gowin poinformował także, że rząd rozważa wprowadzenie zakazu podróży służbowych. Decyzję poznamy podczas konferencji prasowej w czwartek

Szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził na konferencji prasowej, że jeżeli producent szczepionki wywiąże się z deklaracji, szczepienia grupy zero możliwe będą jeszcze w tym roku

Koronawirus 16 grudnia w Polsce

Trzecia fala, startująca z poziomu ok. 10 tys. zachorowań, byłaby o wiele gorsza od drugiej, która startowała z poziomu ok. 1 tys., a szczyt miała w okolicach 28 tys. - mówił w poniedziałek szef MZ Adam Niedzielski. Minister zapowiedział wtedy, że zarekomenduje przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia. We wtorek zasugerował, że w kwestii ograniczeń będzie rekomendował surowsze podejście. Szczegóły mamy poznać na konferencji w czwartek.

Przypomnijmy, że do tej pory koronawirusa w Polsce wykryto już łącznie u 1 147 446 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6,9 tys. nowych przypadków zakażeń i 349 zgonach na Covid-19. Nowe dane z 16 grudnia poznamy po godzinie 10.

Dzisiaj, tj. 16 grudnia br., o godz. 14.30 odbędzie się konferencja prasowa Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka.

RadioZET.pl