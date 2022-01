Ostatnie wzrosty zakażeń (koronawirusem, przyp.) mają miejsce przy malejącym odsetku pozytywnych wyników testów na SARS-CoV-2, obecnie wyniki pozytywne to ok. 15 proc. przeprowadzonych testów - wskazał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego zdaniem to potwierdza, że wzrost zakażeń jest przejściowy.