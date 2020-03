Koronawirus w Krakowie. Zakażony trafił na intensywną terapię

Pierwszy pacjent z koronawirusem w Krakowie trafił na oddział intensywnej terapii i został podpięty do respiratora. Jego stan pogorszył się nagle we wtorek wieczorem.

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej. Łącznie mowa już o 27 potwierdzonych przypadkach. Stan niektórych z pacjentów jest poważny. We wtorek wieczorem pogorszył się stan zdrowia zakażonego 60-latka z Krakowa. Mężczyzna zaczął mieć duszności, problemy z oddychaniem. We wtorek wieczorem został podłączony do respiratora.

W środę rzeczniczka Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Żeromskiego, Anna Górska, przekazała, że jego stan powoli zaczyna się stabilizować.

Koronawirus w Krakowie

60-latek to jedyny zakażony koronawirusem w Krakowie. Mężczyzna 29 lutego wrócił do Polski z północnych Włoszech. Wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie, skąd do Krakowa pojechał samochodem. Kolejnego dnia sam zgłosił się do sanepidu i nie chodził do pracy, choć nie miał jeszcze objawów. Gorzej poczuł się dopiero 6 marca. Kolejnego dnia karetką został przewieziony do szpitala. 8 marca testy potwierdziły u niego obecność koronawirusa.

Łącznie w Polsce Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 27 przypadków koronawirusa (stan na środę po południu). Dwa najnowsze, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę przed godz. 15), dotyczą 8-letniego dziecka z województwa śląskiego i młodej kobiety z województwa łódzkiego.

Szpitale w Krakowie bez maseczek i kombinezonów

W Krakowie pacjenci z podejrzeniem koronawirusa trafiają na oddziały zakaźne do Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Żeromskiego i do Szpitala Uniwersyteckiego. Obie lecznice w związku z problemami w dostawie środków higienicznych (maski, płyny dezynfekujące) dla personelu medycznego zawiesiły zabiegi planowe. Szpital Uniwersytecki dodatkowo odwołał planowe porady w poradniach.

Koronawirus w Polsce - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP