Zaszczepieni nie będą objęci obostrzeniami? "Nie mogą ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych"

Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia, to osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że osoby zaszczepione "nie mogą ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych".

Koronawirus w Polsce od pewnego czasu przyspiesza. W środę 1 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 366 nowych zakażeniach, co stanowi najwyższą dobową liczbę przypadków od wielu tygodni.

Niedzielski: zaszczepieni nie będą objęci ew. obostrzeniami

Zdaniem ekspertów czwarta fala epidemii de facto już dociera od naszego kraju. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o wprowadzeniu obostrzeń covidowych. Temat ten poruszony został w rozmowie z Adamem Niedzielskim.

Szef resortu zdrowia był pytany w Polsat News, czy jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia z powodu wzrostu zachorowań na Covid-19, to czy osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte. Jego odpowiedź była dość jednoznaczna.

Nie, nie będą nimi objęte. To jest bezpieczeństwo tych ludzi, w ramach wyboru. Nie mogą oni ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych ludzi Adam Niedzielski

Dopytywany, czy jesienią idąc do restauracji lub do kina trzeba będzie być zaszczepionym, nie był już tak precyzyjny. Wskazał jedynie, że "trzeba się szczepić". Jak dodał, mają to sprawdzać organizatorzy czy właściciele restauracji. - Będą mieli prawo sprawdzać paszporty bądź certyfikaty covidowe - zaznaczył Niedzielski.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia 2020 roku. Dotychczas w pełni zaszczepionych (dwiema dawkami szczepionek Pfizer, Moderna i AstraZeneca oraz jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson) zostało prawie 18,8 mln osób.

RadioZET.pl/PAP