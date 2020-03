Minister zdrowia Łukasz Szumowski o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem poinformował na zwołanej w środę rano konferencji prasowej. Chory pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze, przyjechał do kraju z Niemiec.

Tak jak obiecywaliśmy wielokrotnie, tylko gdy dostaniemy dodatni wynik testów, zostaną państwo poinformowani. To dzisiaj się stało. Dzisiaj dostaliśmy w nocy dodatni wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce"

- powiedział Szumowski. - Pacjent czuje się dobrze. Rodzina i osoby, które miały (z nim) kontakt, są objęte kwarantanną - podkreślił minister. Podał, że jest to kwarantanna domowa.

Zaapelował też do mediów o poszanowanie spokoju pacjenta, aby mógł wracać do zdrowia. - Nie wywierajmy presji na niego, na rodzinę, bo w końcu jest to chory człowiek, który wymaga spokoju - wskazał.

Czy można palić jointy, gdy grozi nam koronawirus?

Na konferencji prasowej w Zielonej Górze pojawili się natomiast marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Marek Działoszyński i kierownik oddziału zakaźnego w tym szpitalu Jacek Smykał. I właśnie ten ostatni był adresatem nietypowego pytania jednego z uczestników briefingu. Dotyczyło ono grupowego palenia marihuany.

- A co by pan powiedział młodym ludziom, którzy np. lubią palić jointy w kółku i podczas palenia wymieniają się śliną? Czy to jest niehigienicznie? - zapytał mężczyzna. - Bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne - odpowiedział.... Wideo z konferencji można znaleźć w sieci:

RadioZET.pl/Twitter/PAP