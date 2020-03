Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus dotarł do Polski. W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze.

Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii. Stan jego zdrowia jest dobry, a przebieg choroby łagodny. Podróżował do Polski autobusem.

''Super Express'' dotarł do żony Polaka, która obecnie jest poddana dwutygodniowej kwarantannie. Kobieta zapewniła, że mężczyzna czuje się dobrze.

Nie ma powodu do zmartwień. Musi po prostu odpoczywać. Przekazuję wszystkim pozytywną energię Żona Polaka z koronawirusem

Żona mężczyzny dodała, że jej mąż znajduje się pod fachową opieką lekarską. - Duży szacunek dla tych osób - podsumowuje.

Autokar firmy "Sindbad", którym z Niemiec powrócił pacjent "zero", skończył trasę w niedzielę koło południa w Gdańsku. Z mężczyzną podróżowało 11 osób, które mieszkają na Pomorzu - ośmiu pasażerów, dwóch kierowców i pilotka. Osoby, z którymi udało się skontaktować Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, zostały poddane kwarantannie.

Koronawirus - objawy zakażenia COVID-19

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

W Europie największą liczbę zakażeń koronawirusem odnotowano we Włoszech - ponad 2700. Z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 107 osób.

