Koronawirus już w Polsce. W Radomiu przybywa podejrzeń

Z podejrzeniem zarażenia koronawirusem na oddziale zakaźnym w Radomiu przebywa obecnie dwóch pacjentów. Jeden z chorych zgłosił się do przychodni w środę rano, a ze względu na to, że niedawno wrócił z Niemiec, od razu przewieziono go do szpitala, a przychodnię w celu odkażenia pomieszczeń zamknięto.

Rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Gregorczyk powiedziała, że mężczyzna ma objawy grypopodobne, czyli gorączkę i kaszel. Badania trwają.

Oprócz niego na wyniki badań czeka jeszcze jedna osoba, która niedawno wróciła Hongkongu. Łącznie nadzorem epidemiologicznym objęto 29 osób, a jedna odbywa kwarantannę domową.

Koronawirus w Polsce i na świecie

Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w mieście Wuhan, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta. Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 60 krajów.

W Polsce jak dotąd potwierdzono tylko jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Jeśli chodzi o epidemię koronawirusa na świecie, w środę po południu mowa już łącznie o 93 455 przypadkach zakażenia i 3 198 zgonach. Wyleczyć udało się 50 743 osób. To dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ze środy z godz. 11.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

