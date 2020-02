Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Trzy osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przebywają w Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, a czwarta w powiatowym szpitalu w Starachowicach. Wszyscy niedawno wrócili z Włoch.

Koronawirus w województwie świętokrzyskim?

Rzeczniczka starachowickiego szpitala Małgorzata Kałuża powiedziała PAP, że młoda kobieta z niepokojącymi objawami zgłosiła się do placówki w środę około godziny 11.00.

Objawy mogły sugerować zakażenie koronawirusem. Kobieta jest hospitalizowana

- powiedziała Kałuża. Dodała, że w niedługim czasie do starachowickiego szpitala trafiła kolejna kobieta, mieszkanka Skarżyska, która również zgłosiła się objawami wskazującymi na zakażenie koronawiursuem.

Niestety w naszym szpitalu dysponowaliśmy tylko jednym miejscem w izolatce, dlatego mieszkanka Skarżyska musiała zostać przetransportowana do Kielc. Jest hospitalizowana Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Małgorzata Kałuża

Ze względu na wzmożone środki ostrożności w związku z sytuacją epidemiologiczną od środy 26 lutego w szpitalu powiatowym w Starachowicach obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na oddziałach: chorób zakaźnych i położniczo-ginekologicznym z salą porodową. Ponadto na oddziale pediatrycznym wprowadzono ograniczenie odwiedzin do jednej osoby.

W świętokrzyskich szpitalach przebywają cztery osoby z podejrzeniem koronawirusa. Wszyscy wrócili niedawno z Włoch. Pobrano od nich próbki do badań i wysłano je do analizy do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

