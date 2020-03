Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Szczecinie. Informację o dziewiątym zakażonym koronawirusem w Zachodniopomorskiem młodym mężczyźnie z powiatu białogardzkiego podał w czwartek wieczorem szpital wojewódzki w Szczecinie.

Dyrektor ZS nr 1 w Koszalinie (popularny „Ekonom”) potwierdził w piątek, że zakażonym jest uczeń szkoły, który z połową swojej klasy – trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – był na praktykach zawodowych w hiszpańskiej Maladze.

Razem z chłopcem na praktykach było jeszcze 15 uczniów i dwóch opiekunów. Wyjechali na nie pod koniec ferii zimowych i ściągnięci zostali w trybie pilnym do kraju w minioną niedzielę, tydzień przed końcem czterotygodniowych praktyk.

Z Malagi przylecieli do Berlina, a stamtąd osobnym busem przyjechali do Koszalina. Od razu zostali objęci kwarantanną domową. (…) Zgodnie z naszym zaleceniem, młodzież odebrała z miejsca zbiórki minimalna liczba osób. To były te osoby, które zdeklarowały, że będą wspólnie z odebranymi przebywać na kwarantannie pod wyznaczonym przez nich adresie. I tak się stało