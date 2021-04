Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła do 2 718 493. W środę 21 kwietnia Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 13 926 nowych przypadków wirusa SARS-CoV-2. We wtorek informowano o 9246 zakażeniach i 601 zgonach. Tydzień temu, w środę 14 kwietnia, badania potwierdziły 21 283 nowych zakażeń. Resort informował wtedy o śmierci 803 chorych.

Koronawirus w Polsce. Ile jest dzisiaj zakażeń i zgonów?

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdzono na Śląsku (2573) i na Mazowszu (1615). Pozostałe zakażenia pochodzą z województw: wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260). 133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Według resortu zdrowia na Covid-19 zmarło 201 osób, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób. W sumie to 740 zgonów. Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 8 kwietnia br. Tego dnia informowano o 954 zmarłych. Od soboty 10 października ub.r. ministerstwo, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

W szpitalach przebywa 30 706 chorych z Covid-19, a 3265 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort zdrowia przekazał, że kwarantanną objęte są 253 tys. osób. Wyzdrowiało dotąd 2 366 230 zakażonych. Dla pacjentów przygotowane jest 45 825 łóżek i 4540 respiratorów.

Konferencja ministra zdrowia. Jakie obostrzenia po 25 kwietnia?

Po środowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu Piotra Müllera - planowana jest konferencja prasowa ministra zdrowia na temat obostrzeń. Przypomnijmy, że większość obowiązujących obecnie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa przedłużono do 25 kwietnia, ale od 19 kwietnia zostały otwarte żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek na antenie Radia ZET nie wykluczył, że obostrzenia będą wprowadzane i luzowane regionalnie. - Wydaje się, że jednak pójście w kierunku regionalizacji jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym - ocenił.

RadioZET.pl