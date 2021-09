Powrót do szkół w trybie stacjonarnym trwał krótko w szkołach w Grudziądzu. Wykryto tam zakażenie koronawirusem u nauczyciela, który przeprowadzał lekcje w ośmiu klasach. Dwie placówki wracają do nauki zdalnej. Wcześniej zachorowania zarejestrowano w Poznaniu i Radomiu.

Nowy rok szkolny 2021/2022 nie zaczął się optymistycznie w szkołach w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). W tamtejszych placówkach potwierdzono zakażenie koronawirusem u nauczyciela, który jest pracownikiem dwóch szkół podstawowych: nr 21 na osiedlu Lotnisko oraz nr 3 przy ul. Narutowicza - podaje "Gazeta Pomorska".

Koronawirus w szkołach w Grudziądzu. Powrót do nauki zdalnej

Nauczyciel od początku roku szkolnego zdążył przeprowadzić lekcje w ośmiu klasach. Przejdą one na naukę zdalną co najmniej do 13 września. Chodzi o uczniów pięciu klas Szkoły Podstawowej nr 21 oraz trzech klas Szkoły Podstawowej nr 3.

- Uczniowie będą uczyli się zdalnie do poniedziałku, 13 września - przekazał rzecznik prezydenta Grudziądza Karol Piernicki w rozmowie z "Gazetą Pomorską".

To kolejne zakażenia po powrocie do szkół w Polsce. Pierwsze przypadki zachorowań odnotowano także w placówkach w Poznaniu: Szkole Podstawowej nr 54 i w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. W podstawówce na nauczaniu zdalnym są dwie klasy pierwsze, a w zespole szkół koronawirusa wykryto u ucznia jednej klasy pierwszej.

Z kolei w Radomiu zdalne nauczanie wdrożono w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tam pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa miała otrzymać jedna osoba z kadry kierowniczej placówki.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 183 zakażeniach koronawirusem. W województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 9 nowych przypadków.

RadioZET.pl/"Gazeta Pomorska"