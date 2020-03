Polacy zostaną ewakuowani z Włoch przez koronawirusa? Rząd odpowiada

Koronawirusa w Polsce nadal nie ma, ale przygotowania trwają - zapewnił we wtorek po południu szef KPRM Michał Dworczyk. Sytuacja epidemiologiczna w Europie jest natomiast dynamiczna. Najbardziej niespokojnie jest we Włoszech, gdzie zanotowano już ponad 2 tysiące przypadków zakażeń Covid-19, z czego 52 osoby zmarły.

Czy w związku z zagrożeniem Polacy przebywający w tym kraju zostaną ewakuowani? Na to pytanie odpowiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak mówił, w tej chwili nie ma potrzeby ewakuacji do Polski żadnego z rodaków przebywających poza granicami kraju, a do rządu nie dotarły informacje, by jacykolwiek Polacy takiej ewakuacji w ogóle chcieli.

Koronawirus w Europie. Ilu Polaków poddano kwarantannie?

Szef resortu zdrowia był też pytany o to, ilu właściwie Polaków przebywających za granicą poddanych jest kwarantannie. MSZ pełnych danych w tej kwestii jednak nie posiada.

Wiemy, że we Włoszech te osoby są czy to w kwarantannie obserwacyjnej (bo kwarantanna jest osób zdrowych, izolacja jest osób chorych) czy w izolacji. Takie głosy do nas docierają poprzez konsula, poprzez MSZ, natomiast nie ma w tej chwili żadnych próśb o interwencję rządu we Włoszech

- mówił Szumowski. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił natomiast, że osoby zgłaszające się do polskich służb konsularnych na bieżąco otrzymują pomoc. - Przykład Polaków w Iranie, po których nie został wysłany samolot, ale mamy już informację od MSZ, że tam służby konsularne się zaangażowały, że te osoby wracają do Europy jeszcze jedną linią lotniczą, która tam funkcjonuje. Po przyjeździe do Polski zostaną przez służby sanitarne zaopiekowane - powiedział.

Choć rząd nie potwierdził ani jednego przypadku wystąpienia koronawirusa w Polsce, lawinowo przybywa przypadków podejrzeń. W Policach kwarantannie poddano dwa budynki internatu. Z kolei, jak informowaliśmy w poniedziałek, z powodu sytuacji związanej z koronawirusem i trwającym sezonem grypowym, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wprowadziło ograniczenia dla rodziców odwiedzających pacjentów.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl