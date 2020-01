Pociąg z Chin zmierza do Polski. Jest ryzyko z powodu koronawirusa?

Jak w piątek wieczorem poinformowała Polsat News, do Polski jedzie chiński pociąg towarowy. Skład liczy około kilometr długości. To pociąg intermodalny (czyli kontenerowy), którym przewożone są m.in. różnego rodzaju części i urządzenia. W związku z szalejącą epidemią groźnego koronawirusa, pojawiły się wątpliwości, dotyczące bezpieczeństwa tego transportu. Jak jednak uspokaja PKP LHS – wszystko jest pod kontrolą służb i nie ma powodów do obaw.

To już drugi taki transport – podaje Polsat News. Pierwszy chiński pociąg intermodalny wyjechał z Chin do Polski w Wigilię 2019 roku. Jak czytamy na portalu telewizji, skład pokonał około 9,5 tysiąca kilometrów i jechał przez Chiny, Kazachstan, Rosję oraz Ukrainę. W niedzielę rano dotarł do polskiej granicy – przejechał przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

Pociąg dotrze do Polski "w najbliższych dniach"

Jak podała w rozmowie z Polsat News Agnieszka Hałasa - rzecznik PKP LHS – najprawdopodobniej kolej dotrze do naszego kraju "w najbliższych dniach". Jak czytamy na stronie Polsat News, przeciętny przejazd kolejowy z Chin do Polski trwa około 12-14 dni. Ten konkretny transport ma pobić rekord i przejechać tę trasę w mniej niż 12 dni. Pociąg zmierza do punktu końcowego – do śląskiego Sławkowa, gdzie kończy się kolejowy Nowy Jedwabny Szlak. Skład wyruszył z Xi’an.

"Nasze służby i służby celne są do tego odpowiednio przygotowane"

W związku z rozprzestrzeniającą się w ekspresowym tempie epidemią koronawirusa - pochodzącego z chińskiego Wuhan - pojawiły się wątpliwości, czy przyjazd pociągu z Chin do Polski nie niesie ze sobą ryzyka. Jak wynika z informacji Polsat News, PKP LHS w środę informowało o wystartowaniu pociągu. Rzeczniczka spółki miała przekazać również dziennikarzom stacji, że PKP LHS "bardzo poważnie traktuje sprawę kontroli fito-sanitarnej".

Nasze służby i służby celne są do tego odpowiednio przygotowane (…). Z informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zagrożenie wirusem nie dotyczy jednak transportu towarów Agnieszka Hałasa, rzecznik PKP LHS

Jak mówiła rzeczniczka, maszyniści zmieniają się co kilkaset kilometrów, a cała trasa liczy ich łącznie 9,5 tysiąca.

Maszyniści PKP LHS prowadzą pociąg dopiero od Hrubieszowa i mają kontakt tylko z pracownikami Kolei Ukraińskich. Agnieszka Hałasa, rzecznik PKP LHS

Ponadto Agnieszka Hałasa zaznaczyła, że miasta Xi’an i Wuhan są oddalone od siebie o ponad tysiąc kilometrów.

Koronawirus z Wuhan

Koronawirus budzi postrach na całym świecie. Liczba zakażeń rośnie z dnia na dzień. Jak wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), od 31 grudnia do 31 stycznia do godziny 14:00 na całym świecie odnotowano 9836 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, z czego 17 dotyczy personelu medycznego. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus, za którego epicentrum uznawane jest Wuhan w Chinach, zabił 213 osób. Wszystkie ofiary zmarły w Chinach. Tragiczny bilans rośnie niepokojąco szybko, bo tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych.

