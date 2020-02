W Warszawie lądowały samoloty z pasażerami, ewakuowanymi z Chin

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wśród osób, które zakończyły podróż na lotnisku Chopina, jest 4 Polaków i jedna obywatelka Chin.

Stan zdrowia pięciu osób, które w sobotę przyleciały na pokładzie samolotu brazylijskich sił powietrznych jest dobry i na bieżąco monitorowany Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ za TVN24

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że cała grupa, która zakończyła podróż w Warszawie, czuje się dobrze. Każdy z nich miał przejść gruntowne badania przed wylotem z Chin. Jednak Andrusiewicz przekazał również, że w ramach środków zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa, cała piątka prosto z lotniska trafi do szpitala, gdzie przejdzie ponowne badania na obecność 2019-nCoV.

Nie było zagrożenia dla innych pasażerów na lotnisku

Jak z kolei zapowiadał Andrzej Klewiado, rzecznik prasowy Lotniska Chopina, inni podróżujący, którzy przebywają na lotnisku, nie mieli żadnych powodów do obaw. Lotnisko podjęło wszelkie środki bezpieczeństwa, a piątka pasażerów z Chin od razu po wyjściu na płytę lotniska została wzięta na wywiad lekarski w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach. Następnie, pojechali prosto do placówek medycznych.

Cała obsługa tych maszyn odbywa się w specjalnie wydzielonym sektorze, w bardzo dużej odległości od terminala. Ci pasażerowie, którzy wysiądą z tych samolotów - poza niezbędną obsługą, czyli lekarzami, kontrolą celną i strażą graniczną - nie będą nie będą mieli żadnej styczności z innymi pracownikami lotniska ani też innymi pasażerami terminalu Andrzej Klewiado, za TVN24

