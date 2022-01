Simon komentuje odejście z Rady Medycznej. I chwali Niedzielskiego. "Złego słowa nie powiem"

14 stycznia 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze zrezygnowało z zasiadania w niej i doradzania rządowi ws. walki z COVID-19. W specjalnym oświadczeniu tłumaczyli, że decyzja ta spowodowano jest przede wszystkim z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

Simon o Niedzielskim: złego słowa nie powiem o panu ministrze

Jednym z ekspertów, który zakończył swą działalność w Radzie, jest prof. Krzysztof Simon. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w rozmowie z Wirtualną Polską skomentował swoją decyzję.

- Skoro wszystko to, co ja robię, nie ma przełożenia na realne decyzje, ja nie mogę wziąć za to moralnie odpowiedzialności na siebie. Za chwilę usłyszelibyśmy, że to wszystko jest winą Rady Medycznej. Tak być nie może. Za to wszystko nie odpowiada także chyba minister zdrowia i premier, skoro nie mają zaplecza i siły przebicia - powiedział.

Simon został również zapytany o prof. Andrzeja Horbana, przewodniczącego RM, który pomimo licznego exodusu pozostałych członków postanowił pozostać w Radzie. - My wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, zawarliśmy w piśmie. Nie jestem rozczarowany decyzją prof. Horbana, to jest jego prywatna decyzja - odparł. Pozytywnie ocenił natomiast pracę szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego.

Nie jestem ministrem zdrowia. Z mojego punktu widzenia, a widziałem wielu ministrów, bo jestem przecież dziadersem, jest to jeden z najbardziej sprawnych i komunikatywnych ministrów. Złego słowa nie powiem o panu ministrze. prof. Krzysztof Simon

Simon dodał równocześnie, że kwestie związane z zapleczem politycznym oraz wpływem na decydentów, to "nie jego sprawa". - Ja nie jestem politykiem. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem - stwierdził.

Niedzielski o zmianie formuły Rady Medycznej

Adam Niedzielski poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej, że przy premierze zostanie powołana nowa rada ds. walki z pandemią, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory.

- Zmiana będzie polegała przede wszystkim na poszerzeniu formuły, czyli szerszego spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję, że także proces wychodzenia z pandemii za kilka miesięcy - oznajmił szef MZ.

Jak dodał, w skład rady - oprócz konsultantów krajowych i przedstawicieli zawodów medycznych - wejdą m.in ekonomiści i socjolodzy. Rada będzie, jak mówił, "uwzględniać nie tylko aspekty medyczne, ale też te związane z życiem gospodarczym i społecznym".

RadioZET.pl/PAP/wp.pl