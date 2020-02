Koronawirus zabił już ponad 400 osób. Choć w Polsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zakażeniem, niepokój rośnie. Tylko pod nadzorem pomorskiego sanepidu jest obecnie niemal 200 osób. Większość z nich to robotnicy, którzy w weekend wrócili z Chin do Trójmiasta.

Około 150 mężczyzn przez kilka miesięcy pracowało na chińskich statkach w Szenczen, miasta oddalonego ponad tysiąc kilometrów od Wuhanu, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Przylecieli do Gdańska z Hongkongu przez Frankfurt.

Rzecznik Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska zapewniła we wtorek, że mężczyźni nie są chorzy, ale i tak pozostają pod nadzorem sanepidu. Łącznie pod takim nadzorem są tam teraz 194 osoby.

Koronawirus. Podróżni wypełniają karty lokalizacyjne

Wszyscy - zgodnie z wytycznymi wydanymi przez WHO i z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego - wypełnili Kartę Lokalizacji Pasażera. Takie karty od osób powracających z Azji jeszcze na lotnisku zbiera personel medyczny. Podróżni są wówczas obejmowani 14-dniowym nadzorem epidemiologicznym, a w razie wystąpienia objawów infekcji trafiają do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Mężczyźni dwa razy wypełnili kwestionariusz. Najpierw podczas lotu z Hongkongu, później na pokładzie samolotu z Frankfurtu. Oprócz tego mieli mierzoną temperaturę. Stoimy na stanowisku, że przez całą ich podróż obsługa samolotu czy też służby zauważyłyby niepokojące objawy. Zgodnie z definicją zajmujemy się osobami, u których one występują

– mówiła Obuchowska.

Koronawirus – ile jest zakażonych, ile osób nie żyje, a ile udało się wyleczyć?

Koronawirus zabił już łącznie co najmniej 427 osób (dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 4 lutego, godz. 11:00). Według danych, które Pekin udostępnił we wtorek, w Chinach kontynentalnych na skutek komplikacji wywołanych koronawirusem zmarło 425 osób, a kolejny chory zmarł w Hongkongu. Jedna osoba zmarła na Filipinach.

Wirusem z Chin zaraziło się już na całym świecie 20 626 osób, z czego – jak przekazała we wtorek WHO - wyleczyć udało się 727 zakażonych.

Koronawirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już 28 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażenia. To 6 przypadków we Francji, 12 w Niemczech, 1 w Finlandii, 2 we Włoszech, 2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Hiszpanii, 1 w Szwecji, 1 w Belgii, a także 2 w Rosji.

WHO o koronawirusie z Wuhan: to jeszcze nie pandemia

W ubiegły czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

Kilka dni później dyrektor WHO ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi Sylvie Briand powiedziała, że nie ma jeszcze pandemii nowego koronawirusa z Wuhan, ale doszło do epidemii o wielu ogniskach. - Mamy nadzieję, że dzięki krokom podjętym w (prowincji) Hubei, a także w innych regionach, gdzie pojawiły się przypadki (zakażenia), zdołamy powstrzymać przekazywanie wirusa. Nie twierdzę, że będzie to łatwe, ale (...) sądzimy, że jest to możliwe – mówiła we wtorek Briand.

WHO przeprowadzi w tym tygodniu telekonferencję z przedstawicielami sektorów transportu i turystyki, aby przekazać rekomendacje dotyczące ochrony pracowników, w tym załóg samolotów, aby można było podjąć loty do Chin, które zawiesiło wiele linii lotniczych.

Przypomnijmy, że we wtorek zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zdecydował o przedłużeniu zawieszenia rejsów między Warszawą a Pekinem do 29 lutego. Wcześniej planowano zawiesić połączenie do 9 lutego.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/ECDC/WHO