5 ofiara koronawirusa w Polsce to 57-latek. Miał choroby współtowarzyszące

Zmarł 57-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu (Dolnośląskie). Pacjent miał choroby współtowarzyszące. To piąta w Polsce ofiara nowego patogenu.

O śmierci 57-letniego mężczyzny poinformowało we wtorek biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informację o zakażeniu 57-latka w Wałbrzychu podano w poniedziałek. Trafił on do szpitala w tym mieście. "Pacjent był w stanie średnim i miał choroby współtowarzyszące" - przekazały służby prasowe wojewody dolnośląskiego.

To drugi zgon pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-Cov-2 na Dolnym Śląsku i piąty w Polsce. W piątek zmarł we wrocławskim szpitalu 73-letni mężczyzna, który z powodu innych chorób trafił do szpitala w stanie ciężkim. Był niewydolny oddechowo przez kilka dni.

W sumie na Dolnym Śląsku zakażenie stwierdzono u 27 osób. 17 osób jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, jeden pacjent jest w szpitalu w Bolesławcu; pozostali zakażenie przebywają w kwarantannach domowych.

RadioZET.pl/PAP