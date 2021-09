Koronawirus. Aż 16 aktywnych ognisk zakażeń. "Mamy największy wskaźnik w kraju"

Ministerstwo Zdrowia podało w środę (15 września), że na Lubelszczyźnie stwierdzono 144 przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej w kraju. – Na wysoką liczbę zakażeń składa się fakt, że mamy 16 aktywnych ognisk. Część z nich dotyczy placówek oświatowo-wychowawczych i szkół. Mamy również przypadki zakażeń i ognisk w żłobkach, zakładach pracy i w jednym z urzędów gmin – powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas telekonferencji prasowej.

Zdaniem wojewody źródła ognisk koronawirusa są różnorodne. – Zakażeniom sprzyjają powroty z wakacji i znaczny spadek dyscypliny społecznej w zakresie obostrzeń, które w dalszym ciągu przecież funkcjonują – dodał Sprawka.

Koronawirus na Lubelszczyźnie. Wzmaga się aktywność policji

Wojewoda lubelski przypomniał także o obowiązku zachowania zasad dystansu społecznego. – Zobowiązałem policję i służby sanitarne do wzmożonej aktywności, aby przypominać, uczulać, zwracać uwagę, jeżeli te przepisy nie są stosowane – powiedział Sprawka.

– Wrzesień to miesiąc szczególnej aktywności związanej z dożynkami. Co prawda, to imprezy odbywające się głównie na powietrzu, ale nie należy zapominać o stosowaniu zasad dystansu społecznego – dodał.

Lech Sprawka zapowiedział kontynuowanie akcji zachęcających do szczepień. – W piątek o godzinie 9 odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym poruszę dwa zasadnicze problemy: przypomnę o zasadach epidemiologicznych na terenach szkół i popularyzowaniu szczepień wśród osób w wieku od 12 lat, uczniów, rodziców, nauczycieli i personelu administracyjnego – poinformował.

Zapytany o możliwość wprowadzenia obostrzeń wojewoda odpowiedział, że nie ma takiej decyzji na poziomie centralnym. – Są wstępne zapowiedzi. Myślę, że większą wiedzę na ten temat będziemy mieli jutro, bo odbędzie się konwent wojewodów w Warszawie – powiedział Sprawka. Dodał też, że nie ma zapowiedzi wprowadzenia nauczania zdalnego we wszystkich szkołach w regionie. – Wszystko będzie zależało od dynamiki czwartej fali i poziomu szczepień – stwierdził.

