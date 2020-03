Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w województwie świętokrzyskim nie został potwierdzony. Do tej pory do świętokrzyskich szpitali z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 trafiło już ponad 20 pacjentów. Jak na razie wszystkie wyniki były negatywne.

W poniedziałek na oddział zakaźny buskiego szpitala trafiły dwie obywatelki Francji. Kobiety przebywały w miejscowym sanatorium. Od pacjentek pobrano próbki do badań, wyniki były negatywne.

Coś nas jednak w tych wynikach zaniepokoiło i postanowiliśmy o powtórzeniu badania. Powtórne wyniki powinny być znane około północy

- powiedział dyrektor szpitala Grzegorz Lasak.

We wtorek do placówki trafiła mieszkanka powiatu pińczowskiego. Również w jej przypadku pobrano próbkę do badań, która została wysłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Koronawirus w Świętokrzyskiem? Zakazywane będą planowane imprezy masowe

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zapowiedział, że imprezy masowe będą odwoływane. Z najbliższych wydarzeń rezygnuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalne zalecenia dla szkół wydał prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych, imprezy masowe są odwoływane bądź - w przypadku wydarzeń sportowych - przeprowadzane będą bez udziału publiczności

- przekazała Ewa Łukomska rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego.

W Polsce jak dotąd potwierdzono 21 przypadków koronawirusa. O pierwszym polskim przypadku poinformowano 4 marca. Osoby, u których wykryto koronawirusa przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

RadioZET.pl/PAP