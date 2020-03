Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W czwartek do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zgłosiła się 22-letnia kobieta z nietypowymi objawami ze strony układu oddechowego – wcześniej, 11 lutego, kobieta wróciła z Mediolanu. Pacjentka została hospitalizowana na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, jak podawała placówka, „w pełnej izolacji”. Wykonano niezbędne badania, w tym w kierunku zakażenia koronawirusem.

W piątek rzeczniczka ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Agnieszka Woźniak informowała PAP, że placówka oczekuje na szczegółowe wyniki badań 22-letniej pacjentki i od ich rezultatu uzależnia dalsze postępowanie związane z przypadkiem podejrzenia koronawirusa u tej pacjentki.

Mamy dobrą wiadomość. Właśnie Państwowy Zakład Higieny przesłał wynik badań w kierunku koronawirusa i u naszej pacjentki jest on ujemny. Pacjentka dzisiaj wychodzi do domu

– powiedziała Agnieszka Woźniak, rzeczniczka ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Jak dodała, aktualnie w placówce tej nie jest hospitalizowana żadna osoba z podejrzeniem koronawirusa.

Koronawirus wywołujący groźne zapalenie płuc pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ok. 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ponad 86 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 29 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie (54), Korei Południowej (18) i Japonii (12).

