Kościół w czasach zarazy. Przez koronawirusa będą odwoływać msze?

Wierni boją się koronawirusa. We Włoszech, gdzie notuje się najwięcej przypadków zakażeń w Europie, biskupi proszą, by podczas znaku pokoju nie podawać sobie ręki, miejscami msze święte w ogóle są odwoływane. Czy wierni w Polsce też mogą spodziewać się podobnych środków ostrożności ze strony Kościoła?

Koronawirus w szybkim tempie rozprzestrzenia się po Europie. Najbardziej dynamiczna sytuacja epidemiologiczna jest we Włoszech. Tam w ciągu ostatniej dobry nastąpił wyraźny wzrost liczby zakażeń Covid-19, a w piątek rano mowa już o 650 przypadkach zarażenia i 17 ofiarach śmiertelnych.

Kraj jest o krok od paniki, mieszkańcy kraju szturmują sklepy i apteki, odwoływane są publiczne imprezy. Co więcej, część diecezji w północnych Włoszech z powodu epidemii koronawirusa odwołała msze święte i chrzty. Na taki krok zdecydowała się m.in. Archidiecezja Mediolanu i arcybiskup Wenecji. Lokalni biskupi apelują natomiast, by podczas przekazywania znaku pokoju, nie podawać sobie ręki.

Koronawirus. Odwołają msze w polskich kościołach?

Czy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa również polscy wierni mogą spodziewać się wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności w kościołach?

Jak powiedział naszemu reporterowi Michałowi Dzienyńskiemu rzecznik Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andrianik, na razie nie, ale jeśli będzie taka potrzeba, zostanie wydany odpowiedni komunikat. Nieoficjalnie księża, z którymi rozmawiał nasz reporter, są zdziwieni ostatnimi decyzjami we włoskich kościołach.

Tymczasem masowo odwoływane są pielgrzymki do Włoch w Archidiecezji Katowickiej. Wierni nie pojadą np. z diecezjalną pielgrzymką do Rzymu na stulecie urodzin Jana Pawła II. - Ten wyjazd był planowany w dniach 15-17 maja. W porozumieniu z biurem podróży zdecydowaliśmy się odwołać go już teraz. Trudno czekać na dalszy rozwój sytuacji, skoro jest tak dynamiczna i nieprzewidywalna. Wszystko może się zdarzyć – powiedział w piątek w rozmowie z Polską Agencją Prasową sekretarz i rzecznik arcybiskupa katowickiego ks. dr Tomasz Wojtal.

Również przedstawiciele biur podróży przyznają, że koronawirus ma fatalny wpływ na ich branżę. - Odwołaliśmy wszystkie zaplanowane na najbliższe miesiące wyjazdy do Włoch, niektóre próbujemy jeszcze przesunąć co najmniej o pół roku, na jesień, choć klienci nie są taką opcją zbytnio zainteresowani. Nie znam klienta, który chciałby teraz jechać do Włoch – poinformował właściciel biura PL Travel Krzysztof Stańczyk. Więcej o kryzysie turystyki we Włoszech przeczytasz tutaj.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/Michał Dzienyński/PAP/Corriere della Sera