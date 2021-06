Polska zamówi szczepionki przeciw Covid-19, by podawać obywatelom kolejne, trzecie dawki preparatu. Informację potwierdził "DGP" szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, a także członek Europejskiej Agencji Leków Grzegorz Cessak.

"Trwają negocjacje. Ale na pewno Polska zagwarantuje dla każdej osoby po jednej dawce" - mówi w rozmowie z "DGP" Cessak.

Polska szykuje się na zakup trzecich dawek szczepionki. "Wtedy będzie konieczna"

Jak czytamy na stronie gazety, chodzi o to, aby w przypadku szerzenia się niebezpiecznych mutacji można było błyskawicznie uruchomić szczepienia uzupełniające. "Immunolodzy zaznaczają, że obserwują dynamikę spadku przeciwciał. Więc pojawia się obawa, że spadną one do takiego poziomu, który jest niewystarczający, by nasz organizm odpowiedział na tyle skutecznie, aby ochronić się przed choroba. Wtedy dawka przypominająca będzie konieczna" - tłumaczy szef URPL.

Eksperci przypominają, że jedna dawka preparatu Pfizer, Moderna, czy AstraZeneca nie chroni przez indyjskim wariantem koronawirusa, nazywanym też wariantem delta. Po drugiej dawce pojawia się oczekiwana odporność, niemniej naukowcy potwierdzili już spadek jakości wytworzonych przeciwciał, w porównaniu do ochrony przez wcześniejszymi wariantami wirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Dziennik.pl