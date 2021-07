Liczba nowych zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia zaczęła rosnąć. Ostatniej doby w Polsce wykryto 124 nowe przypadki Covid-19. Tydzień temu, 14 lipca, resort zdrowia raportował o 86 zakażeniach. Z najnowszych danych GIS wynika również, że udział nowej mutacji Delta w liczbie zakażeń rośnie coraz szybciej.

Wariant Delta w Polsce. Są nowe dane GIS

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka przedstawił dane o sytuacji epidemiologicznej w kraju podczas konferencji prasowej w Olsztynie. - Do tej pory, przez ostatnich kilka tygodni, mieliśmy sytuację w miarę spokojną i stabilną. Niemniej w ostatnich dniach obserwujemy już wzrost zakażeń - powiedział.

Jak zaznaczył, w środę współczynnik reprodukcji koronawirusa - pokazujący, ile statystycznie osób zaraża chory z Covid-19 - sięgał już ponad 1. W dodatku mamy też do czynienia z mutacją Delta.

- Do dnia dzisiejszego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostało zarejestrowane 196 przypadków tej mutacji. I szacujemy, że w tej chwili ta mutacja sięga około 45-46 proc. wszystkich przypadków zakażeń w Polsce - poinformował. Przypomnijmy, że dwa dni temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o 185 osobach zakażonych indyjską mutacją.

Szczepionki na Covid-19 chronią przed wariantem Delta

Szef GIS przypomniał, że najważniejszymi czynnikami pozwalającymi powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa jest przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego i szczepienia. Krzysztof Saczka apelował, żeby osoby dotąd niezdecydowane i nieprzekonane, w odpowiedzialności za siebie i swoje rodziny, podjęły decyzję o zaszczepieniu.

- Jest to w tej chwili najlepszy okres do szczepienia, dlatego, że poziom zakażeń jest stosunkowo niski, co też pozwala dać ten czas na uzyskanie odpowiedniej odporności po szczepieniu - wyjaśnił.

Saczka przypomniał, że prawie 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39. roku życia. Natomiast w grupie osób starszych, gdzie procent wyszczepienia jest zdecydowanie wyższy, występuje znacznie niższy procent osób zakażanych. W grupie najpełniej zaszczepionej (od 60. roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Jak zauważył, te dane pokazują skuteczność szczepień.

RadioZET.pl/PAP