Wojsko pomoże policji w egzekwowaniu obostrzeń. Rząd planuje nowe ograniczenia

Michał Dworczyk, który był w poniedziałek gościem Programu I Polskiego Radia, mówiąc o stanie epidemii w Polsce ocenił, że nie można powiedzieć, że "czarny scenariusz" dla naszego kraju został zrealizowany i już nas nie będzie dotyczył.

Jesteśmy cały czas w pierwszej fazie rozwoju epidemii. Mamy dzienne przyrosty zachorowań na poziomie kilkunastu procent. Zazwyczaj jest to pomiędzy 10,11 a 15 proc. - to są porównywalne przyrosty z innymi krajami. Może trochę wolniej ten przyrost w Polsce postępuje. Mają na to wpływ odpowiednie decyzje przyjęte przez rząd, ale dziś jest za wcześnie, żeby prezentować hurraoptymizm