2-letnie dziecko zakażone SARS-CoV-2 i 3 innymi wirusami. Niepokojące wyniki badań

Dziecko zakażone koronawirusem miało w swoim organizmie jednocześnie trzy wirusy: SARS-CoV-2, RSV i paragrypy. U innego – 5-miesięcznego niemowlęcia – naukowcy potwierdzili jednoczesną obecność 2 patogenów: SARS-CoV-2 i paragrypy.

- W grupie badanych przez nas próbek cztery pochodziły od niemowląt. Dotychczas niezwykle rzadko się zdarzało, by wymazy były pobierane od tak małych dzieci, gdyż zakażenie przechodziły bezobjawowo. Dodatkowo niepokoi nas występowanie u dzieci koinfekcji z innymi patogenami - powiedziała w piątek zastępczyni kierownika Laboratorium Genetycznego Gyncentrum dr Emilia Morawiec.

Niepokojące wyniki badań. Dziecko z SARS-CoV-2 zarażone 3 wirusami

- Do tej pory koinfekcje zdarzały się niezwykle rzadko, najczęściej u pacjentów hospitalizowanych. Dlatego, choć na razie nadal mamy do czynienia z incydentalnymi przypadkami, z pewnością wymaga to dalszych badań i wnikliwych analiz – podkreśliła ekspertka.

W ostatnich dniach eksperci Gyncentrum poddali sekwencjonowaniu 186 próbek pobranych od pacjentów we wrześniu i październiku. We wszystkich wykryto wariant koronawirusa Delta, w tym także budzący zainteresowanie naukowców podtyp AY.4.2, zwany wariantem Delta plus.

- Najmłodszy pacjent zakażony mutacją AY.4.2 to dwuletni chłopczyk, najstarsza pacjentka to 77-letnia kobieta. Na razie nie ma pewności, czy ten podtyp wirusa jest groźniejszy od dotychczasowego wariantu Delta, ale uznaje się go za wymagający dalszych badań. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii odpowiada on obecnie za 10 proc. zakażeń. Pojawienie się kolejnego podtypu wariantu Delta - których wyodrębniono już ponad 40 - obrazuje, jaką zdolność ewolucji posiada koronawirus. Dlatego ważne jest kontynuowanie badań nad genomem SARS-CoV-2, pozwalających na identyfikację ewentualnych nowo powstałych niepokojących wariantów" - tłumaczyła dr Emilia Morawiec.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum w Sosnowcu i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach takie badania prowadzą od lutego. Dzięki stałemu monitorowaniu pojawiających się sekwencji można lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa i identyfikować ogniska nowych mutacji. Badania nad zróżnicowaniem genetycznym koronawirusa odpowiedzialnego za zakażenia w regionie śląskim przynoszą wiedzę na temat przebiegu, charakteru i dynamiki zakażeń na terenie Śląska. Dane te zasilają także międzynarodowe bazy, takie jak GISAID, Nextstrain czy Europejskie Archiwum Nukleotydów (ENA), które monitorują występowanie różnych wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 i grypy na świecie.

RadioZET.pl/PAP - Anna Gumułka