Ewakuacja Polaków z Wuhan jeszcze nie teraz. Kiedy wrócą do kraju?

Koronawirus zabił już w Chinach 213 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych. Lawinowo rośnie liczba zakażeń. W piątek mowa już o 9834 przypadkach, choć jeszcze w czwartek ta liczba nie przekraczała 8 tysięcy.

W Wuhan, uznawanym za epicentrum koronawirusa, wciąż przebywają Polacy. Jeszcze w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że wszyscy polscy obywatele zostali poinformowani o możliwości ewakuacji i około 30 z nich zadeklarowało, że chce wyjechać z Chin. Minister zdrowia podkreślił natomiast, że nie wiadomo, "ile ostatecznie osób pojawi się tuż przed odlotem samolotu". - Sytuacja jest bardzo dynamiczna - stwierdził.

Jak mówił Szumowski, ewakuacja odbywa się na dwóch poziomach: współpracy dyplomacji chińskiej ze służbami UE, a także działań polskiej dyplomacji. - W tej chwili toczą się rozmowy o praktycznych aspektach tego transportu. Jednocześnie nie ma takiej sytuacji, żebyśmy sami, jako Polska, działali, bo wiemy, że możemy współdziałać z Francją i z UE - powiedział Szumowski.

W piątek minister ds. europejskich Konrad Szymański zapewnił w Radiu ZET, że Polacy ewakuowani z Chin wrócą do kraju w następnym tygodniu. W rozmowie z Beatą Lubecką przyznał, że kluczową rolę w sprowadzaniu obywateli UE na kontynent odgrywa Francja. Na pytanie, kiedy francuski samolot wyleci do Chin, nie odpowiedział.

Minister ds. europejskich podkreślił w piątek, że Polska jest przygotowana na hospitalizację osób z podejrzeniem koronawirusa.

Z tego co słyszę, widzę i czytam, Polska jako jedna z pierwszych przystąpiła do mocnych przygotowań w tej sprawie. Jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjmować osoby podejrzane o tego typu infekcje i postępować zgodnie z regułami w tej sprawie