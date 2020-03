Glapiński się nie lęka. Mimo koronawirusa jedzie na urlop do Włoch

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że mimo koronawirusa nie rezygnuje ze swego majowego urlopu we Włoszech. Jak mówił, nie należy do ludzi lękliwych.

Adam Glapiński nie odwołał swojego urlopu we Włoszech. Jak powiedział dziennikarzom na środowej konferencji po posiedzeniu RPP, jest "trochę zaskoczony", że w związku z koronawirusem Europejski Bank Centralny aż do 20 kwietnia odwołał wszelkie konferencje.

Mam wykupione bilety, mam zarezerwowane wszystko

- powiedział prezes NBP, zapowiadając, że mimo rozprzestrzeniającego się we Włoszech koronawirusa jego zaplanowany wcześniej na maj wyjazd i tak się odbędzie.

Glapiński podkreślił, że nie należy do ludzi "lękliwych", ale rozumie innych, którzy niepokoją się z powodu wirusa. - To jest tak specyficzna choroba, że tym razem dzieci, młodzi, ludzie w wieku średnim i zdrowi jakby mogą czuć się lepiej, natomiast ludzie w moim wieku i starsi czy schorowani mogą się czuć zaniepokojeni. Jakbym miał jeszcze rodziców, to bym ich teraz nie puszczał i powiedział, żeby siedzieli w domu - mówił.

Przypomnijmy, że w Europie to właśnie w tym kraju sytuacja epidemiologiczna jest najbardziej niespokojna. W środę wieczorem mowa już o 107 ofiarach śmiertelnych i ponad 2,7 tys. przypadkach zarażenia w 19 z 20 włoskich regionów (z wyjątkiem Doliny Aosty). Do 15 marca w całym kraju zamknięto wszystkie szkoły i uniwersytety.

