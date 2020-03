Policja rezygnuje z części kontroli. Chodzi o zagrożenie koronawirusem

Koronawirus do dziś nie został stwierdzony w Polsce, ale służby wprowadzają specjalne procedury. W związku z zagrożeniem koronawirusem policjanci otrzymali zalecenie, by nie używać bezustnikowych alkomatów podczas akcji zbiorowego badania trzeźwości kierowców. Chodzi o to, by zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem.