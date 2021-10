"Boję się, że weekend po Wszystkich Świętych nas dobije". Lekarka bije na alarm

Czwarta fala koronawirusa nie oszczędza Polaków. Każdego dnia notujemy rekordy zakażeń SARS-CoV-2. W piątek odnotowano kolejny rekord - 9387 infekcji. - Sytuacja, która dzieje się na naszych oczach i w naszej obecności zaczyna przerastać wszystkie nasze oczekiwania, a także prognozy, które mieliśmy – powiedziała w piątek dziennikarzom kierująca szpitalem tymczasowym na szczecińskich Pomorzanach dr n.med. Magda Wiśniewska.

Koronawirus. W szpitalu pacjenci ciężej chorzy niż w poprzednich falach

- Jeszcze tydzień temu mieliśmy na oddziale tlenowym 22 chorych. Dziś mamy 77- podkreśliła lekarka. Wskazała, że w szpitalu powinien zostać uruchomiony kolejny sektor łóżek, ale obecnie jest to niemożliwe ze względu na brak personelu, przede wszystkim pielęgniarskiego, a także ratowników, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów.

- Doszliśmy do ściany – nie mamy po prostu profesjonalnego personelu medycznego do opieki nad chorymi z COVID-19 – powiedziała dr Wiśniewska. Zaapelowała do osób wykonujących te zawody o zgłaszanie się do szpitala tymczasowego – potrzebni są "od zaraz".

Boję się, że weekend po dniu Wszystkich Świętych jeszcze bardziej nas dobije, jeśli chodzi o liczbę chorych. Chcemy być przygotowani na to, aby tym chorym zapewnić choćby minimum komfortu. dr Magda Wiśniewska

Wyjaśniła, że podczas czwartej fali do szpitala tymczasowego trafiają pacjenci w ciężkim stanie - "zwykle za późno". Co więcej - jak podkreśliła - to są chorzy obarczeni licznymi schorzeniami dodatkowymi, które się na siebie nakładają.

- Tak ciężko chorych, jacy są w czwartej fali, nie mieliśmy do tej pory – podkreśliła dr Wiśniewska. Jak dodała, pacjenci nie są jedynie poddawani tlenoterapii, "ale jest to ciężki oddział internistyczny i ogólnoustrojowy". - To są zupełnie inni chorzy (niż w poprzednich falach - red.), mamy dużo cięższą sytuację – zaznaczyła lekarka.

2/3 chorych to niezaszczepieni

Dodała, że spośród pacjentów, którzy trafiają do szpitala tymczasowego, 2/3 to osoby niezaszczepione. Podkreśliła, że ponad 90 proc. osób, które ciężko przechodzą zakażenie, wymagających intensywnej tlenoterapii lub pobytu na oddziale respiratorowym, to właśnie pacjenci niezaszczepieni.

- Dziewięciu na dziesięciu pacjentów, którzy umierają z powodu COVID-19 u nas w szpitalu, to pacjenci niezaszczepieni – powiedziała dr Wiśniewska. - Myślę, że ciężko będzie zdobyć lepszy dowód na skuteczność szczepień – kontynuowała, wskazując, że szczepienie nie chroni przed zachorowaniem, ale przed ciężkim przebiegiem i śmiercią.

Jak wspomniała - bardzo liczne są przypadki pacjentów, którzy żałują decyzji o nieszczepieniu i obiecują, że przyjmą preparat przeciw COVID-19 po wyjściu ze szpitala. Z kolei zaszczepieni pacjenci, którzy trafiają do szpitala tymczasowego – dodała – to zwykle osoby bez typowych objawów zakażenia koronawirusem, COVID-19 jest zwykle chorobą towarzyszącą przy ich schorzeniach podstawowych.

Pytana o przedział wiekowy pacjentów, odpowiedziała, że jest to "pełen przekrój", choć ok. 70 proc. to osoby powyżej 70. roku życia, pozostali to osoby w średnim wieku, a także kilka młodych niezaszczepionych osób z ciężkim przebiegiem choroby.

RadioZET.pl/PAP - Elżbieta Bielecka