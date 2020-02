Lekcje w szkołach będą odwoływane przez koronawirusa? Szef MEN komentuje

Koronawirusa w Polsce nie ma, ale najprawdopodobniej tu dotrze – powtarza od kilku dni minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rząd zapewnia jednocześnie, że jesteśmy na taką sytuację przygotowani. Mimo to Polacy się niepokoją. Z dnia na dzień w całym kraju przybywa podejrzeń dotyczących wystąpienia koronawirusa. W środę w Mazańcowicach niedaleko Bielska-Białej do szkoły nie przyszło 700 uczniów. Wójt gminy odwołał lekcje, bo u jednej z nauczycielek, która wróciła niedawno z Rzymu, podejrzewano zakażenie.

W czwartek do sprawy ewentualnego odwoływania zajęć odniósł się minister edukacji Dariusz Piontkowski. Według szefa resortu na razie nie ma takiej potrzeby, bo „według wskazań sanepidu nie ma realnego zagrożenia koronawirusem”. Dodał jednak, że rekomendacje to procedury, które dają dyrektorom szkół prawo w sytuacji ewentualnego zagrożenia, by reagować i podejmować działania w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Piontkowski poprosił kuratorów o przekazanie prostych instrukcji dyrektorom szkół. - Są to procedury, które już obowiązują i dają dyrektorom szkół prawo w sytuacji ewentualnego zagrożenia, by reagować i podejmować działania w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – dodał.

„Dyrektorze, zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Zwróć uwagę, aby do pracy nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy” – brzmią rekomendacje, które szef MEN Dariusz Piontkowski przekazał w czwartek m.in. szkołom i przedszkolom. W placówkach mają też zostać wywieszone instrukcje zasad higieny i odpowiedniego mycia rąk. Pełne rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dostępne są na stronie MEN.

Warto pamiętać, że w razie zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy.

Przypomnijmy, że NFZ uruchomił w środę całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP