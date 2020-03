Zakażenie koronawirusem wykryto u kolejnych 11 osób. Liczba potwierdzonych przypadków w Polsce wzrosła do 547 – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta. Zgodnie z diagnozą lekarzy, powodem śmierci 37-letniej pacjentki z Poznania było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą pięciu osób z woj. śląskiego, po dwóch osób z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

Resort poinformował jednocześnie, że w szpitalu w Poznaniu (woj. wielkopolskie) zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. "Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci" - zaznaczono. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 547.

Jak podaje poznańska reporterka Radia ZET, 37-latka trafiła do poznańskiego szpitala w czwartek. Wcześniej przebywała w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. "Kwarantannie poddano tam ponad 60 osób. Miała wiele innych chorób" - pisze Danka Woźnicka.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia w odrębnym komunikacie poinformowało o przyczynach śmierci kobiety. "Zgodnie z diagnozą lekarzy, powodem śmierci zmarłej dziś 37-letniej pacjentki z Poznania było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia" - napisano.

"Pacjentka była w stanie ciężkim i miała inne współistniejące schorzenia. Tym samym liczba osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem wzrosła do 6" - czytamy w poście.

RadioZET.pl/Twitter/PAP