Zakupione przez władze regionu maseczki miały być rozdysponowane do placówek medycznych zarówno w Rzymie, jak i w innych miastach prowincji Lacjum. Jak podają włoskie media, stały się w tym momencie problemem natury dyplomatycznej.

- To coś poważnego i absurdalnego, że na odprawie celnej w Polsce zatrzymano 23 tysiące maseczek typu FFP2, kupionych przez region Lacjum. To niespotykanie poważny fakt, o którym natychmiast poinformowaliśmy krajową Obronę Cywilną - oświadczył szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Alessio D'Amato, cytowany przez włoską agencję. Poinformował, że o sprawie zostały powiadomione włoskie służby dyplomatyczne.

Proszę, aby zwrócono Lacjum sprzęt odebrany niesłusznie i dziękuję ambasadzie Włoch w Polsce i naszemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych za natychmiastowe zainteresowanie - dodał przedstawiciel władz włoskiego regionu z siedzibą w Rzymie.

Zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzonym w Polsce stanie epidemii od 20 marca przedsiębiorca, który ma zamiar wywieźć lub zbyć takie produkty jak: gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe, nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę. Wojewoda z kolei może złożyć wniosek do premiera zakazujący tego.

Polskie władze nie potwierdzają tych doniesień

Co ciekawe, polska strona nie potwierdza tych informacji bądź twierdzi, że "w ogóle nie ma tematu". Reporter Radia ZET, powołując się właśnie na doniesienia włoskich mediów, skontaktował się z kilkoma rządowymi instytucjami: Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, MSZ oraz rzecznikiem rządu:

Koronawirus we Włoszech

Przypomnijmy: we Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 793 osoby zakażone koronawirusem - podała w sobotę Obrona Cywilna na konferencji prasowej w Rzymie. Tym samym łączna liczba zmarłych wzrosła do 4825. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 42 tysiące ludzi.

W ciągu jednego dnia zanotowano 4821 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformował szef Obrony Cywilnej, komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2857 chorych, o dwustu więcej niż w piątek.

Hospitalizowanych jest poza tym ponad 17 tysięcy osób, a 22 tysiące przebywa w domowej izolacji. Od początku epidemii wyleczonych zostało 6072 chorych. Od piątku liczba ta wzrosła o około 940.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP