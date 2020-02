Polacy ewakuowani z Wuhan, uznawanego za epicentrum koronawirusa, są już w drodze do kraju – przekazał w niedzielę późnym popołudniem premier Mateusz Morawiecki. Jak zapewnił, groźny wirus z Chin nie dotarł do Polski, ale służby są przygotowane na to, że prędzej czy później to się wydarzy.

Koronawirus zabił już łącznie 305 osób (dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 2 lutego, godz. 12:00). Wirusem z Chin zaraziło się już na całym świecie 14 564 l osób, z czego – jak informuje WHO - wyleczyć udało się 348 zakażonych.

W Polsce do tej pory nie potwierdzono zakażenia koronawirusem, choć – jak podkreślał jeszcze w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski – wirus prędzej czy później dotrze do Polski. – Jesteśmy na to przygotowani – zapewnił podczas niedzielnej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. - Tak, w Polsce jesteśmy bezpieczni. Chcemy zminimalizować ryzyko pojawienia się wirusa w Polsce. Pod stałą obserwacją są Polacy, którzy mieli kontakt z obywatelami Chin. Jest takich osób około 500 – powiedział premier.

Trzymamy rękę na pulsie. Wszystkie ministerstwa, które są zaangażowane w tę sprawę, są w stałym kontakcie ze mną. (...) Nasze służby dyplomatyczne zadziałały bardzo szybko i dogadały się z dyplomacją francuską, unijną

- przekazał Morawiecki.

Ewakuacja Polaków z Wuhan

Z Wuhan, uznawanego za epicentrum nowego koronawirusa, Polacy zostali już ewakuowani. W niedzielę po południu samolot z 250 osobami na pokładzie, w tym 100 Francuzami i 30 obywatelami Polski, wylądował pod Marsylią. Polacy wieczorem dotrą do Wrocławia.

Osoby, które są transportowane z Chin do Francji i z Francji do Polski - myślę, że okażą się w pełni zdrowe

- powiedział premier.

Jak podkreślił na konferencji prasowej Morawiecki, ewakuację udało się zorganizować „dzięki temu, jak dobrze zadziałały nasze służby dyplomatyczne”.

Koronawirus w Europie

Przypomnijmy, że koronawirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już 23 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażenia. To 6 przypadków we Francji, 8 w Niemczech, 1 w Finlandii, 2 we Włoszech, 2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Hiszpanii, 1 w Szwecji, a także 2 w Rosji.

W czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

