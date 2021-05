Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w naszym kraju od końca grudnia ubiegłego roku. Wykonano jak dotąd prawie 14 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 3,7 mln osób – podano we wtorek na rządowych stronach.

Rzecznik rządu: w połowie maja spodziewamy się spadku liczby zgłoszeń na szczepienia

W poniedziałek szef Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że w drugiej połowie maja wystartuje duża kampania profrekwencyjna, w której udział wezmą znani sportowcy, blogerzy - osoby, które są popularne wśród młodzieży. Chodzi o to, by zachęcić do szczepień te osoby, które jeszcze się na to nie zdecydowały.

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany we wtorek w Polsat News, dlaczego taka kampania rusza dopiero teraz, wyjaśnił, że obecnie zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże. - Nie narzekamy na to, żeby liczba osób chętnych była za mała na dzień dzisiejszy - dodał.

Kampania musi być uruchomiona w momencie kiedy oczekujemy, przewidujemy, że spadek nastąpi. [...] Druga połowa maja to jest taki czas, w którym spodziewamy się, że liczba osób, które będą zgłaszać się do szczepień, będzie malała w stosunku do tego, jakie będą możliwości Piotr Müller

Stąd, jak dodał, decyzja o szczepieniach w zakładach pracy i kampania profrekwencyjna. - Stąd też decyzja o skróceniu, chociażby przerw pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Po to, aby wykorzystywać te zasoby jak najbardziej optymalnie - powiedział.

Przypomnijmy, że według ostatniego sondażu, który na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat, aż jedna trzecia Polaków (dokładnie 33,6 proc.) w ogóle nie zamierza poddać się szczepieniom.

RadioZET.pl/PAP