Nowe zakażenia w Polsce. Łącznie 12 ofiar śmiertelnych

Koronawirusa potwierdzono w Polsce łącznie u 927 osób. W środę rano Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 26 nowych przypadkach zakażenia. Dotyczą one: 9 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego i lubelskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. małopolskiego.

12 ofiar koronawirusa w Polsce

Jednocześnie potwierdzono śmierć dwóch pacjentów hospitalizowanych w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu. To 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące. Tym samym liczba ofiar koronawirusa w Polsce wzrosła do 12.

O śmierci dwóch pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu informowaliśmy już wcześniej. Wówczas nie było jednak jeszcze potwierdzenia, by jeden ze zmarłych był zakażony koronawirusem. Mężczyzna czekał na wyniki badań.

RadioZET.pl