Koronawirus rozprzestrzenia się, WHO ostrzega, że pandemia przyspiesza. Ministerstwo Zdrowia do tej pory potwierdziło w Polsce 927 zakażeń i 12 przypadków śmiertelnych. Tymczasem rząd wprowadza nowe ograniczenia, zaostrza kwarantannę w Polsce i ogranicza możliwość przemieszczania się. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji dotyczących koronawirusa na żywo na radiozet.pl.