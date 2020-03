Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej. We wtorek liczba ofiar śmiertelnych zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła do 10 osób. W szpitalu w Puławach zmarł 68-letni ksiądz z parafii Białopole w województwie lubelskim. Godzinę później prezydent Radomia poinformował o śmierci 79-letniego mężczyzny. Z kolei poniedziałek był pod względem liczby nowych przypadków zakażeń rekordowy (115).

Mateusz Morawiecki poinformował po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego o konieczności wprowadzenia w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Musimy dalej ograniczać jeszcze możliwe zgromadzenia, właściwie wyłącznie do absolutnego minimum, nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby

- powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że "wszelkie przekraczanie tych norm, tych ograniczeń, które dzisiaj jeszcze dodatkowo narzucamy, może być zabójczo niebezpieczne".

W Polsce od środy 25 marca będą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się. Wyjątki to:

Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował o rozsądek, który pozwoli uratować życie naszych bliskich, ale też zdrowie i życie medyków, którzy są "na pierwszej linii frontu".

Takie sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa, czy po prostu przejście się - oczywiście są dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne - to nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi, to nie oznacza, że mamy pójść na bulwary i wspólnie grillować ze znajomymi