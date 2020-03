Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przypomnijmy - Pani Anna do izolatki w Krotoszynie trafiła po tym, jak wróciła z podróży po USA i północnych Włoszech. Kobieta zaobserwowała u siebie objawy typowe dla zakażenia koronawirusem: trudności z oddychaniem, kaszel i „niesamowity ból mięśni”. Zgodnie z procedurami powinna trafić do szpitala zakaźnego w Poznaniu lub Kaliszu. Tak się jednak nie stało. Dwie godziny po publikacji filmu, na którym opisała całą sytuację, Anna Morawska otrzymała wyniki badań - były negatywne, koronawirusa nie stwierdzono. Proces weryfikacji trwał jednak aż 88 godzin.

Państwowy Zakład Higieny z Warszawy, który przeprowadza badania, zapewnia, że laboratorium pracuje 24 godziny na dobę, a nie do 15, jak twierdzi pacjentka z Krotoszyna. Anna Dela, rzecznika PZH, w rozmowie z Radiem ZET dodaje, że jeśli pojawiają się wątpliwości, to trzeba przeprowadzać dodatkowe badania, żeby wynik był wiarygodny i rzetelny.

Procedury dla wszystkich placówek ochrony zdrowia w zakresie postępowania z osobami, które mogą być zarażone koronawirusem, są i precyzyjne i identyczne. Każdy podmiot w kraju je otrzymał i każdy ma obowiązek stosować. W trybie pilnym wyjaśniamy tą sytuację. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, o jakiej słyszymy w filmie to jest to niedopuszczalne