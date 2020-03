Pierwszy przypadek zanotowany na Ukrainie, dwa kolejne w Czechach, we Włoszech zaś liczba zgonów wzrosła już do 52 - tak przedstawia się najnowszy zagraniczny bilans koronawirusa.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 70 krajach wzrosła do prawie 89 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 52 zgony.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie (66), Korei Południowej (26) i Japonii (12). W Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba zakażonych sięga setki, w ciągu ostatnich dwu dni odnotowano 6 zgonów - podała stacja telewizyjna CNN.

Pierwszy przypadek na Ukrainie

W Czerniowcach na południowym zachodzie Ukrainy zdiagnozowano pierwszy w tym kraju przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19 - poinformował we wtorek ukraiński wiceminister zdrowia Wiktor Laszko.

- Dzisiaj na Ukrainie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa - powiedział na briefingu w Kijowie Laszko, który jest też głównym lekarzem sanitarnym Ukrainy. Dodał, że ministerstwo zwróciło się do osób, z którymi miał kontakt zakażony. Zaznaczył, że krąg tych osób jest "niewielki".

Tymczasowy szef centrum zdrowia społecznego Ihor Kuzin przekazał agencji Reutera, że zakażony mężczyzna przyjechał na Ukrainę z Włoch przez Rumunię.W niedzielę Laszko informował, że w Czerniowcach jest przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem. Zakażony mężczyzna podróżował po Włoszech razem z żoną.

Po powrocie oboje poddali się izolacji w domu i po dwóch dniach, 28 lutego, u mężczyzny zaobserwowano objawy zakażenia. Następnego dnia trafił do szpitala w obwodzie czerniowickim. Interfax-Ukraina informuje, że u żony nie zaobserwowano dotąd żadnych objawów zakażenia.

Dwa kolejne przypadki w Czechach

Tymczasem w Czechach wystąpiły dwa nowe przypadki, o czym poinformował minister zdrowia Adam Vojtiech. Oznacza, że w kraju jest już pięć potwierdzonych przypadków. Vojtiech powiedział, że u 53-letniej kobiety w Uściu nad Łabą stwierdzono obecność koronawirusa. Przebywała ona w tym samym hotelu w północnych Włoszech, w którym mieszkał z rodziną hospitalizowany w niedzielę w związku z zakażeniem 44-latek.

Jego żona i czwórka dzieci, z którymi podróżował, są objęci kwarantanną, ale testy na razie nie wykazały u nich zakażenia Covid-19. Według mediów dwie rodziny spędzały wakacje w małej stacji narciarskiej Auronzo di Cadore w regionie Wenecja Euganejska.

Drugą osobą, u której stwierdzono koronawirusa, jest obywatelka Ekwadoru, współtowarzyszka podróży amerykańskiej studentki z Mediolanu, która od niedzieli przebywa w klinice chorób zakaźnych w Pradze.

Do 52 osób wzrosła we Włoszech liczba zgonów z powodu koronawirusa - ogłosił w poniedziałek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Obecnie jest 1835 zakażonych. Dotychczas zanotowano w całym kraju łącznie ponad 2 tys. przypadków.

Od niedzieli liczba zakażonych zwiększyła się o ponad 250. Dotychczas wyleczono 149 chorych. Łączna liczba przypadków zanotowanych we Włoszech, czyli zmarłych, obecnie zarażonych i wyleczonych przekroczyła 2 tys.

Najnowszy bilans koronawirusa w Chinach

Z kolei Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 125 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ChRL i 31 zgonach, co podnosi liczbę zarejestrowanych zakażeń do 80 151 przypadków, a bilans ofiar śmiertelnych do 2943. Wyzdrowiało łącznie 47 tys. osób.

W porównaniu do szacunków przedstawionych w poniedziałek rano, gdy informowano o 42 przypadkach śmiertelnych i 202 przypadkach nowych zakażeń, można mówić o tendencji spadkowej - podkreślili we wtorek chińscy lekarze z Narodowej Komisji Zdrowia.

Jak wygląda sytuacja w USA?

Do sześciu wzrosła liczba potwierdzonych zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem w USA - wszystkie w stanie Waszyngton na północnym zachodzie - poinformował w poniedziałek Jeff Duchin z wydziału zdrowia hrabstwa King w Seattle. W USA zakażonych jest 100 osób.

W niedzielę informowano o dwóch przypadkach śmiertelnych, które zarejestrowano w stanie Waszyngton, w niedzielę liczba zgonów wzrosła do sześciu. W sobotę w Kirkland k. Seattle zmarł mężczyzna po 50., a w niedzielę - w tamtejszym szpitalu życie zakończył 70-latek. zakażeni mężczyźni byli pensjonariuszami tej samej placówki opieki niedaleko Seattle.

Mimo wzrostu liczby zgonów i przypadków zakażeń władze Stanów Zjednoczonych oceniają, że zagrożenie epidemią nie jest wysokie. Podczas poniedziałkowego briefingu w Białym Domu wiceprezydent Mike Pence oświadczył, że na obecnym etapie Biały Dom nie widzi potrzeby ogłaszania alarmu epidemiologicznego, co nie oznacza, że nie są prowadzone intensywne prace mające przeszkodzić w żywiołowym rozprzestrzenianiu się wirusa.

