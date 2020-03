Nawet kilkadziesiąt osób uczestniczyło - pomimo wprowadzonych przez rząd ograniczeń dot. zgromadzeń - we mszy świętej w kościele w Dąbrówce Białostockiej (woj. podlaskie). W świątyni interweniować musiała policja.

Do incydentu, o którym donosi lokalna "Gazeta Współczesna", doszło w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej (woj. podlaskie). Dziennikarzy o zbyt dużej liczbie osób, obecnych na niedzielnym nabożeństwie, poinformowała anonimowo jedna z czytelniczek.

Według informacji kobiety, mszę osobiście prowadził proboszcz parafii. W świątyni musiał ostatecznie interweniować policja, co potwierdził w rozmowie z "Gazetą Współczesną" rzecznik podlaskiej policji nadkom. Tomasz Krupa.

Funkcjonariusze naliczyli kilkadziesiąt osób i w związku z tym prowadzone będą czynności wyjaśniające

- powiedział. Redakcja próbowała skontaktować się z przedstawicielami parafii w Dąbrowie Białostockiej, ale niestety, telefon nie odpowiada i włącza się poczta głosowa. Przypomnijmy, że wedle najbardziej aktualnego rozporządzenia rządu, w nabożeństwach i obrzędach religijnych może brać udział jednocześnie maksymalnie 5 osób, nie licząc osób odprawiających dany obrzęd.

Koronawirus w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas 1862 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 22 osoby. Przypomnijmy też, że 13 marca wprowadzono w kraju stan zagrożenia epidemicznego, a tydzień później stan epidemii. Zdecydowano o zamknięciu m.in. lokali gastronomicznych (z wyłączeniem usług na wynos i na dowóz), placówek oświatowych oraz kulturalnych. Ograniczono też działalność galerii handlowych (mogą w nich działać jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie).

Rząd odwołał także wszelkie imprezy masowe, ograniczył limit zgromadzenia podczas obrzędów religijnych do 5 osób (nie licząc osób odprawiających dany obrzęd), zawiesił międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe oraz zamknął granice dla cudzoziemców. Dla obywateli polskich wracając zza granicy obowiązuje natomiast 14-dniowa kwarantanna.

20 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zawieszenie lekcji w szkołach zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie, a uczniowie wrócą do szkół najwcześniej po Wielkanocy. Przekazano też wówczas, że kary za złamanie przymusowej kwarantanny wzrastają z 5 do 30 tysięcy złotych. 24 marca rząd zaostrzył kwarantannę i wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się. Od teraz z domu można wychodzić jedynie w ramach podstawowych potrzeb (zakupy, praca, pomoc rodzinie, krótki spacer), nie wolno się również gromadzić w więcej niż dwie osoby (chyba, że są to członkowie jednej rodziny).

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/wspolczesna.pl