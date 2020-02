Polacy ewakuowani z Wuhan wrócili do Polski. Trafią na obserwację

Polacy ewakuowani z Wuhan, uznawanego za epicentrum koronawirusa, wrócili do Polski. 30 polskich obywateli, którzy w niedzielę po południu wylądowali w Marsylii, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku, zostanie poddanych obserwacji. Jak mówił podczas niedzielnej konferencji prasowej w KPRM szef MON Mariusz Błaszczak, we Wrocławiu czeka na nich specjalnie przystosowany oddział.

Są oni w pełni zabezpieczeni, będą mieli wykonane badania, które potwierdzą bądź wykluczą obecność wirusa

- mówił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił natomiast, że żadna z tych osób na ten moment nie ma objawów zakażenia. - Mam nadzieję, że również po obserwacji te osoby […] okażą się w pełni zdrowe - powiedział Morawiecki i podkreślił, że ewakuację Polaków udało się zorganizować „dzięki temu, że dobrze zadziałały nasze służby dyplomatyczne”.

Koronawirus – jak wygląda sytuacja w Polsce?

Jak zapewnił w niedzielę Morawiecki, wirus z Chin nie dotarł do Polski, ale służby są przygotowane na to, że prędzej czy później to się wydarzy. – Jesteśmy na to przygotowani – powiedział Morawiecki. - Tak, w Polsce jesteśmy bezpieczni. Chcemy zminimalizować ryzyko pojawienia się wirusa w Polsce. Pod stałą obserwacją są Polacy, którzy mieli kontakt z obywatelami Chin. Jest takich osób około 500 – powiedział premier.

Przypomnijmy, że koronawirus zabił już łącznie co najmniej 305 osób (dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 2 lutego, godz. 12:00). Wirusem z Chin zaraziło się już na całym świecie 14 564 l osób, z czego – jak informuje WHO - wyleczyć udało się 348 zakażonych.

Koronawirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już 23 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażenia. To 6 przypadków we Francji, 8 w Niemczech, 1 w Finlandii, 2 we Włoszech, 2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Hiszpanii, 1 w Szwecji, a także 2 w Rosji.

W czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

