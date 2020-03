Koronawirus: Polska granica zamknięta od północy. Kto wjedzie do kraju?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przywrócenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego na wymienionych przejściach prowadzących do Polski.

Na podstawie pierwszego rozporządzenia MSWIA zostanie przywrócona tymczasowo - od 15 marca do 24 marca - kontrola graniczna osób przekraczających polską granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną UE - strefy Schengen.

Granice Polski zamknięte. Kto wjedzie do kraju?

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać:

obywatele Polski,

obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju,

cudzoziemcy mający Kartę Polaka,

szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin,

cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

Od niedzieli do odwołania Polscy obywatele, którzy wrócą do kraju, będą zarejestrowani, przebadani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

RadioZET.pl/PAP