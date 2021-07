Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała niedawno, że wykryty pierwszy raz w Indiach wariant delta koronawirusa staje się dominujący na świecie z powodu wysokiej zakaźności. W Europie m.in. Wielka Brytania zanotowała duży wzrost liczby nowych infekcji indyjskim wariantem koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w porannej rozmowie w Programie 1 Polskiego Radia przekazał najnowsze informacje na temat występowania wariantu Delta w naszym kraju.

- Przed chwilą dostałem raport, z którego wynika, że obecnie jest 106 potwierdzonych przypadków Delta. Mamy także 12 potwierdzonych przypadków Delta Plus. Czyli widzimy, że ta mutacja będzie docierała także do Polski - powiedział.

Warianty Delta i Delta Plus w Polsce. Wiceszef MZ wyjaśnia

Ministerstwo zdrowia Indii informowało w połowie czerwca, że wariant Delta Plus, nazywany także AY.1 i stanowiący odmianę znanego od zeszłego roku wariantu Delta, zarejestrowano w kraju po raz pierwszy w kwietniu w ok. 40 próbkach zebranych w sześciu dystryktach stanów Maharasztra, Kerala i Madhja Pradeś. Deltę Plus wykryto dotąd także w dziewięciu innych państwach: USA, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwajcarii, Japonii, Nepalu, Rosji, Chinach oraz w Polsce.

Kraska zapewnił, że według ostatnich badań potwierdzonych przez Europejską Agencję Leków, obecne szczepionki działają skutecznie na te mutacje. - Szczepionka firmy Pfizer to jest prawie 96 proc. skuteczności, AstraZeneca - 92 proc. To jest naprawdę wysoka skuteczność - podkreślił wiceszef MZ. Zastrzegł jednocześnie, że choć skuteczność szczepionek jest bardzo wysoka, to pewna część populacji nie odpowiada na działanie tych preparatów, tak aby uchronić przed zakażeniem.

Badania pokazują jednak, że nawet jeśli te osoby zachorują to chorują w sposób łagodny, te szczepionki zabezpieczają nas przed hospitalizacją, przed zgonem Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Kraska zwrócił jednocześnie uwagę, że - według ekspertów - wariant Delta jest od 40 do 60 proc. bardziej zakaźny od poprzednich mutacji. Wiceminister zauważył, że na te mutacje częściej chorują osoby młodsze, także dzieci.

W jakich regionach wykryto zakażenia wariantem Delta? Mamy odpowiedź resortu zdrowia

W środę zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem o to, ile dokładnie zanotowano w Polsce przypadków zakażenia wariantem Delta, w jakich regionach one występują i czy ministerstwo raportuje te dane. W odpowiedzi otrzymaliśmy tabelkę z wykazem wszystkich przypadków Delty w naszym kraju, z podziałem na województwa. Jest to stan na 29 czerwca bieżącego roku, a więc trzy dni przed aktualizacją potwierdzoną w wypowiedziach Kraski.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Z powyższej tabelki wynika, że do końca czerwca mieliśmy 105 przypadków zakażenia wariantem Delta, z czego w ostatnich dniach "wypłynęło" 8 nowych - po dwa w woj. wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, po jednym w woj. podlaskim, pomorskim, śląskim i mazowieckim.

Ogółem najwięcej - bo aż 30 - przypadków zanotowano w woj. pomorskim, 17 w woj. mazowieckim, a po 15 na Śląsku i w Małopolsce. Województwa lubelskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, dolnośląskie i łódzkie były do 29 czerwca jedynymi, w których nie występował żaden przypadek Delty.

Poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o bardziej aktualne statystyki (również z podziałem na regiony) oraz odniesienie się do danych przekazanych przez wiceministra Kraskę. Czekamy na odpowiedź resortu.

Nowe warianty koronawirusa. Obawa przed czwartą falą

Koronawirus SARS-CoV-2 ciągle mutuje i nadal pojawiają się nowe warianty, czego przykładem są właśnie wspomniane wyżej Delta i Delta Plus. W tej sprawie wszyscy eksperci są zgodni, że patogen ten może wciąż się zmieniać, dopóki będzie mógł atakować osoby, które nie są na niego odporne.

Dotyczy to przede wszystkim ludzi niezaszczepionych przeciwko Covid-19. W czwartej fali zakażeń, której się wszyscy obawiają - i która może dotrzeć do nas późnym latem lub wczesną jesienią - najczęściej mogą chorować osoby, które dotąd nie przeszły tej choroby albo się jeszcze nie zaszczepiły.

RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Zdrowia