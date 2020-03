Proboszcz zakażony koronawirusem. Wierni są proszeni o kontakt z sanepidem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wyniki testu na koronawirusa u proboszcza Krzysztofa Prokopa z parafii w Niskowej w województwie małopolskim okazały się pozytywne. W związku z tym wikary z parafii św. Stanisława Kostki został poddany kwarantannie.

„W związku z tym, iż ksiądz Proboszcz Krzysztof Prokop jest zarażony koronawirusem, wszystkie osoby, które miały kontakt z księdzem Proboszczem od 20 marca 2020, proszone są o zgłoszenie telefoniczne z sanepidem w Nowym Sączu lub z księdzem Wikariuszem tel. 505090759” – czytamy na stronie parafii w Niskowej.

fot. Parafia w Niskowej

To kolejny przypadek zakażenia koronawirusem u osoby duchownej. W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że testy potwierdziły obecność koronawirusa u wikarego z województwa lubelskiego. Był to drugi przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w zamojskiej diecezji. Z powodu Covid-19 zmarł ks. Henryk Borzęcki, który prawdopodobnie zaraził się od parafianki, która wcześniej była we Włoszech.

RadioZET.pl/PAP